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أمنية المهرة تناقش تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أمنية المهرة تناقش تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات

متابعات_ الخليج 365

ناقش الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة اليوم الخطوات العملية لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة بمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات.

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وأوضح وكيل المحافظة مختار بن عويّض، أن تنفيذ قرار اللجنة الأمنية سيكون على مرحلتين ابتداءً بمديرية الغيضة، ومن ثم سيتم التنفيذ على مستوى المديريات الأخرى، مؤكدا اهمية التوعية المجتمعية للتحذير من مخاطر إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وتهديد حياة المواطنين الآمنين وإقلاق السكينة العامة.

 

بدوره أكد مدير الأمن العميد مفتي صموده، اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة محلات بيع الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إصدار قرار بمنع دخول السلاح إلى المحافظة لغير المرخص لهم بحمله.

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