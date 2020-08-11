محافظ عدن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم احمد حامد لملس، بمناسبة تعيينه محافظا لعدن.



وشدد الرئيس عقب أداء اليمين الدستورية، على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة لخدمة حاضر عدن ومستقبلها وبذل مزيد الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستتباب الامن وتطبيع الاوضاع بصورة عامة والحفاظ على المصالح العامة لخدمة ابناء عدن والوطن بشكل عام.

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كما شدد الرئيس على اهمية الاهتمام بأبناء عدن وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام.

من جانبه عبر محافظ عدن عن سروره بهذه الثقة التي منحت له.. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من ابناء المحافظة.. لافتا الى ان توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.