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قتلى وجرحى في صفوف المليشيات بنيران القوات الحكومية بقانية بالبيضاء

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

قتلى وجرحى في صفوف المليشيات بنيران القوات الحكومية بقانية بالبيضاء

تعز - الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران أفراد الجيش والمقاومة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

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وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش ورجال المقاومة نصبوا، كميناً محكماً لمليشيات الحوثي في إحدى شعاب منطقة قانية، ونتج عنه مقتل العديد من عناصر المليشيات بينهم قيادي ميداني يدعى "الرزامي" إلى جانب العديد من الجرحى والأسرى.

 

وأضاف بأن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت بحوزة عناصر المليشيات الحوثية بعد استدراجها إلى كمين أوقعهم بين قتيل وجريح وأسير فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال

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