شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس روسيا بوتين يعلن تسجيل أول لقاح بالعالم لعلاج فيروس كورونا ويقول إن احدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح...وترحيب دولي كبير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" إن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس (كورونا)، مشيراً وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إن اللقاح فعال ويشكل مناعة مستقرة.
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وأوضح: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس (كورونا) هذا الصباح لأول مرة في العالم"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).
وتابع بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".
وقال الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس روسيا بوتين يعلن تسجيل أول لقاح بالعالم لعلاج فيروس كورونا ويقول إن احدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح...وترحيب دولي كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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