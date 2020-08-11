شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يطيح بأبرز قيادي حوثي حتى الان في جبهات القتال ويبعث بشرى سارة لكل اليمنيين ( الاسم - تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي، في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء. ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصادر محلية، أن المعارك في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يدعى أبوثائر العوسجي، و إحراق طقمين في منطقة جوف النقباء. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed في ذات السياق، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش نفذت كميناً محكماً لمليشيات الحوثي في إحدى شعاب منطقة قانية، أسفر عن مقتل عدد من مسلحي الحوثي بينهم قيادي ميداني يدعى "الرزامي" إلى جانب العديد من الجرحى والأسرى.

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