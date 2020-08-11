شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 16 موقوفا بـ "انفجار مرفأ بيروت" للقضاء العسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات اللبنانية أن النيابة العامة التمييزية قررت إحالة 16 موقوفًا في قضية انفجار بيروت إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي. Advertisements وذكرت أن النيابة أحالتهم لحين تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف المتعلق بالقضية. يذكر أن الانفجار حدث يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، بجانب أضرار مادية أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة 16 موقوفا بـ "انفجار مرفأ بيروت" للقضاء العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.