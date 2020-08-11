شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين: أريد أن أكون أول الخاضعين لتجربة اللقاح الروسي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تفاعل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيري، اليوم الثلاثاء، مع إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم والذي وافقت وزارة الصحة الروسية عليه.
وأكد رئيس الفلبين، خلال كلمة له، على استعداده للمشاركة في تجربة اللقاح الروسي على نفسه، قائلا: " يمكنني أن أكون أول من يخضعون للتجربة"؛ فيما كشفت روسيا عن استعدادها لإمداد الفلبين به، أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.
ومن الجدير بالذكر، أن الفلبين تعد من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 أمس الإثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية، بلغت 6958 إصابة.
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