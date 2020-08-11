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عدن - ياسمين التهامي - مليشيات الحزام الأمني تختطف مسؤولا محليا في عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ فت مليشيات الحزام الامني، مسؤولا محليا في العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحزام المدعومة من الإمارات، اختطفت مدير مؤسسة المياه الى جهة غير معلومة. وجاء اختطاف المدير عقب مداهمة حقل بير احمد حيث كان يتواجد لمتابعة عملية ضخ المياه من الحقل. وتعاني العاصمة المؤقتة عدن من انفلات أمني مريع وتردي للخدمات الأسياسية منذ انقلاب مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات. فت مليشيات الحزام الامني، مسؤولا محليا في العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحزام المدعومة من الإمارات، اختطفت مدير مؤسسة المياه الى جهة غير معلومة. وجاء اختطاف المدير عقب مداهمة حقل بير احمد حيث كان يتواجد لمتابعة عملية ضخ المياه من الحقل. وتعاني العاصمة المؤقتة عدن من انفلات أمني مريع وتردي للخدمات الأسياسية منذ انقلاب مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات.

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