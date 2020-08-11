محافظ عدن الجديد يحلف أمام هادي ويعبر عن سروره

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يزيد بن سلمان - شبوة - محافظ عدن يؤدي اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية

الرياض ـ سبأنت

أدى اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم احمد حامد لملس، بمناسبة تعيينه محافظا لعدن.

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وشدد فخامة الرئيس عقب أداء اليمنين الدستورية، على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة لخدمة حاضر عدن ومستقبلها وبذل مزيد الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستتباب الامن وتطبيع الاوضاع بصورة عامة والحفاظ على المصالح العامة لخدمة ابنا عدن والوطن بشكل عام.

كما شدد فخامة الرئيس على اهمية الاهتمام بأبناء عدن وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام.

من جانبه عبر محافظ عدن عن سروره بهذه الثقة التي منحت له.. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من ابناء المحافظة.. لافتا الى ان توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.