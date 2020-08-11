شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... سقطرى تنتفض ضد الانتقالي وتطالب بعودة الشرعية وانهاء الوصاية الإماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج المئات من ابناء محافظة سقطرى، في تظاهرة حاشدة" اليوم الثلاثاء" بمدينةحديبو، عاصمة المحافظة،للمطالبة بعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب والوصاية الاماراتية.

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واكد المتظاهرون رفضهم للتواجد المسلح لمليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الامارات ورفضهم للوصاية الاماراتية، مطالبين بعودة السلطات المحلية بقيادة المحافظ رمزي محروس.

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ورفع المتظاهرون في المسيرة الحاشدة العلم الوطني اليمني وصور الرئيس هادي والمحافظ محروس... مؤكدين تمسكهم بالوحدة ورفض مشاريع الانفصال والتقسيم.

وكانت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي قد دعت يوم امس ابناء المحافظة للاحتشاد في مسيرات داعمة للشرعية، ومطالبة الدولة بفرض هيبتها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في المحافظات المحررة.

يذكر ان مليشيا المجلس الانتقالي كانت قد سيطرت على سقطرى في يونيو الماضي، بقوة السلاح، وسط اتهامات للتحالف العربي بتسهيل سيطرة مليشيا الانتقالي على الجزيرة اليمنية الحيوية