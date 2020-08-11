جبهة الضالع.. ثبات القوات الجنوبية يحرق أوراق المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365

تواصل وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بالضالع، ثباتها الأسطوري و كتابة التفوق العسكري بشكل متواصل ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمختلف جبهات القتال شمال و غربي المحافظة.



وأوضح قائد الكتيبة الثانية باللواء "الرابع" مقاومة النقيب أصيل حزام المرهبي أبو اليمامة، في حديث مع المركز الإعلامي لجبهة الضالع ان معنويات الأبطال المرابطين بجبهات الضالع عالية جدا، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيات سقوطها و انكسارها يوما بعد آخر.

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وأضاف أيضا: "ثبات أبطالنا في كل جبهات القتال بالضالع كان أحد عوامل الإنتصارات العظيمة لقواتنا الجنوبية ضد جحافل المليشيات منذ اندلاع المعارك مطلع العام الماضي".

وواصل بالقول: "ان القوات الجنوبية تمكنت منذ اندلاع المعارك من إحراق كل الأوراق الحوثية و إفشال جميع مخططاتها، و ذلك بفعل الثبات الأسطوري للمقاتلين بالجبهات، و صمودهم النادر".

هذا وأشار قائد الكتيبة الثانية باللواء "الرابع" مقاومة النقيب أصيل حزام المرهبي أبو اليمامة، ان المليشيات الحوثية وصلت إلى وضع كارثي لا تحسد عليه في جبهات القتال بالضالع، و لم تحقق أي هدف يذكر، بالوقت الذي تتكبد فيه الخسائر الكارثية بشكل متواصل، و كل هذا كان ثمرة ثبات و صمود أبطال القوات الجنوبية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المعركة.