الأرصاد يتوقع إستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء واسعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، النشرة التحذيرية للــ24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وبحسب المركز، فإن الوضع الجوي المتوقع، إستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء واسعة من بلادنا.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة، يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتكون أكثر غزارة على محافظات (حجة،المحويت ، عمران، صنعاء، ذمار ،اب وتعز) وتمتد شرقا الى أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية وصحارى محافظات(الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة) ، وغرباً الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما توقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وتكون الرياح الموسمية الجنوبية الغربية حول أرخبيل سقطرى شديدة السرعة تصل الى أكثر من 35 عقدة .

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والأنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية وحول ارخبيل سقطرى