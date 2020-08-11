المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة.
وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة حددت مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية شرق المدينة، وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات انتهت بإخمادها وسقوط خسائر في صفوف الحوثيين.
هذا وكانت القوات المشتركة قد أحبطت الساعات الماضية محاولة حوثية لحفر واستحداث خنادق وانفاق عسكرية للمليشيات شمال حيس، حيث وجهت القوات ضربات موجعة للعناصر الحوثية اجبرتها على التراجع والفرار.
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