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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
فتحت مليشيات الحوثي الإجرامية نيران أسلحتها الرشاشة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر محلي ان مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية بالأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل همجي .مما تسبب بخلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال.
وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفه الآف الشهداء والجرحى من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.
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