أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

وزارة الثقافة وهيئة الآثار تنعيان رئيس الهيئة السابق مهند السياني https://www.elyamnelaraby.com/494779/ مقتل واصابة العشرات من المليشيا في مديرية القريشية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/494780/ الرئيس هادي يصدر قرارا بتعيين قائد للواء 103 خلفاً للواء القملي https://www.elyamnelaraby.com/494785/ العولقي: استمرار اطلاق النار على مواقع القوات الجنوبية بشقرة تدفع اجهاض اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/494786/ Advertisements رئيس نقابة شركة النفط يدعو الى إعادة العمل في مصفاة عدن https://www.elyamnelaraby.com/494787/ انتقالي حضرموت يعزي القيادي النقابي عوض باكونة في وفاة والدته https://www.elyamnelaraby.com/494788/ أبين.. القاعدة تقتحم مديرية الوضيع وعناصر الإخوان تسلم النقاط https://www.elyamnelaraby.com/494790/ مرصد دولي يكشف عن وجود يمنيات يتعرض للتعنيف في سجون الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/494792/ محافظ المهرة يكرم "بترومسيلة" ويشيد بجهودها https://www.elyamnelaraby.com/494793/

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