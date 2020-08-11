محافظ المهرة يكرم "بترومسيلة" ويشيد بجهودها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

الخليج 365 - المهرة

ألتقى محافظ المهرة محمد علي ياسر، بمكتبه، مدير عام العلاقات العامة في شركة المسيلة لإنتاج واستكشاف البترول.



ورحب المحافظ في مستهل اللقاء بمسؤول العلاقات في شركة "بترومسيلة " واستمع منه إلى أعمال الشركة والجهود المبذولة في مختلف الأنشطة التي تقوم بها.

وعلى هامش اللقاء، قدم الجابري عدد مائتي شريحة فحص سريع للحالات المشتبهة باصابتها بفيروس كورونا دعماً من الشركة لجهود السلطة المحلية المحافظة في الجانب الصحي، إضافة لعدد "ستة " أجهزة تنفس اصطناعي لمستشفى الغيضة المركزي.

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كما طرح مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد عدداً من المتطلبات الطبية الضرورية التي تحتاجها مستشفى الغيضة، ومنها جهاز الأشعة المقطعية ومعمل تعبئة الأوكسجين وغيرها.

وقدم المحافظ بن ياسر درع المحافظة التذكاري لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" وتقديراً وعرفاناً بجهودها واسهاماتها الوطنية والمجتمعية والإنسانية للمحافظة.

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع المهرة المهندس محسن بلحاف، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة الأستاذ عدنان محمد بادينار، ومدير عام المراسيم بالمحافظة الأستاذ محمد محسن رعفيت.