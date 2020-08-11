مرصد دولي يكشف عن وجود يمنيات يتعرض للتعنيف في سجون الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

الخليج 365 - عدن

طالب مرصد دولي مهتم بحقوق الإنسان، مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الكشف عن مصير امرأة أخفتها قسراً منذ عامين ونيف، وتعرضها للتعنيف والتعذيب.



وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في بيان صحفي، إن السيدة "خالدة محمد الأصبحي تم اختطافها في مايو من العام ألفين وثمانية عشر من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها.

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وأوضح المرصد تعرض المرأة لإهمال صحي وصفه بـ"خطير"، وسط ظروف معيشية قاسية ومهينة، دون مراعاة وضعها الصحي الخاص.

ولفت إلى تعرض نساء أخريات محتجزات معها للضرب والتعذيب والعنف اللفظي.

وأشار إلى توثيق عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية نحو (770) حالة إخفاء قسري ما يزال مصيرهن مجهولًا حتى اليوم.