أبين.. القاعدة تقتحم مديرية الوضيع وعناصر الإخوان تسلم النقاط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

الخليج 365 - أبين

10:24 ص‎(قبل دقيقة واحدة)‎

أنذكرت مصادر محلية في مديرية الوضيع بمحافظة أبين أن عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة أقتحمت المديرية وانتشرت بكثافة في مختلف المناطق.

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وأشارت المصادر أنه بالتزامن مع إنتشار مسلحي القاعدة قامت مليشيا الإخوان بقيادي لؤي الزامكي التي تسيطر على المديرية بإخلاء النقاط الأمنية والعسكرية في منطقتي الخديرة والعين.

واتهم ناشطون جنوبيون في وسائل التواصل الاجتماعي مليشيا الإخوان بالتعمد في تسليم مواقعهم في أبين للقاعدة ضمن خطة بديلة تحسبا لإنسحاب القوات القادمة من مأرب.

فيما البعض الآخر من الناشطين يرون إن الإخوان والقاعدة إسمان في كيان واحد وما يحدث هو تغيير الملابس من لباس الجيش الوطني إلى لباس القاعدة بينما العناصر هم أنفسهم