انتقالي حضرموت يعزي القيادي النقابي عوض باكونة في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الخليج 365 - المكـلا نعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، القيادي النقابي عوض باكونة في وفاة والدته.. وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم (ياايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم . Advertisements يتقدم رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، ونوابه ، وأعضاء الهيئة التنفيذية ، وأعضاء القيادة المحلية بالمحافظة كافة ، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الأستاذ عوض سالم باكونة رئيس النقابات العمالية بحضرموت ، عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ، في وفاة ، المغفور لها ، بإذن الله تعالى ، والدته الفاضلة ، التي فاضت روحها إلى بارئها ، مساء أمس الاثنين .. سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت المكلا /الثلاثاء/11/أغسطس/2020م

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