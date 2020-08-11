رئيس نقابة شركة النفط يدعو الى إعادة العمل في مصفاة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية، إن الشركه تقوم بواجبها وحتى اللحظة في عملية توزيع المشتقات النفطية في عموم محافظات الجمهورية وفقا للمعايير والمقاييس والجودة المطلوبة.



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ودعا بالمقابل كافة الجهات العليا والرسمية في الدولة وذات العلاقة والاختصاص الى تحمل مسئولياتها تجاه دعم الشركة وتفعيل دورها التسويقي بشكل اكبر مع المساهمة ايضاً في ذات الوقت لاعادة تأهيل شركه مصافي عدن ودوران عجلة العمل فيها حتى تقوم هي الاخرى بالدور التكميلي المناط بها والمتمثل بتكرير النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية بمختلف انواعها وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطن من خلال عملها مع شقيقتها شركه النفط في خدمة الناس والمجتمع .

ولفت عبدالله قائد الهويدي - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية وفي تصريح صحفي له ، الى ان مايعانيه المواطن او المستهلك للمشتقات النفطية - اليوم - من ارتفاع اسعارها هو نتيجة لاستيراد تلك المواد من الخارج ، منوهاً بانه الامر الذي يكلف مبالغ طائلة من العملة الصعبة ، فضلا عن ان فارق سعر صرف العملة يلعب دوراً هاماً ويساهم في عدم استقرار الاسعار .. طالما وانه يتم جلب المشتقات النفطية من الخارج جاهزة وسط تخلي العديد من الجهات المختصة والمعنية في الدولة عن الدور المطلوب منها وفي مقدمة تلك الجهات البنك المركزي المتخلي عن دوره المطلوب في الشراء وبالتالي عدم مقدرة الشركة عن التغطية الكاملة لاحتياجات السوق المحليه من المشتقات النفطية مثلما كان عليه الامر سابقاً