شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العولقي: استمرار اطلاق النار على مواقع القوات الجنوبية بشقرة تدفع اجهاض اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، أن الانتقالي وقيادات الجنوب لا يزالا يعملان مع الاشقاء في السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.

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وقال العولقي في تغريدة على تويتر : " كنا ولا نزال نعمل مع الاشقاء في السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض لأننا نراه ضرورة لتوطيد دعائم الاستقرار في الجنوب وتهيئة الظروف لأطلاق حركة التنمية والاعمار".

وأضاف " ان استمرار اطلاق النار على مواقع القوات الجنوبية في جبهة شقرة يكشف عن أجندة تعمل على اجهاض آلية تسريع اتفاق الرياض كفرصة حقيقية للاستقرار والسلام "