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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العولقي: استمرار اطلاق النار على مواقع القوات الجنوبية بشقرة تدفع اجهاض اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، أن الانتقالي وقيادات الجنوب لا يزالا يعملان مع الاشقاء في السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وقال العولقي في تغريدة على تويتر : " كنا ولا نزال نعمل مع الاشقاء في السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض لأننا نراه ضرورة لتوطيد دعائم الاستقرار في الجنوب وتهيئة الظروف لأطلاق حركة التنمية والاعمار".
وأضاف " ان استمرار اطلاق النار على مواقع القوات الجنوبية في جبهة شقرة يكشف عن أجندة تعمل على اجهاض آلية تسريع اتفاق الرياض كفرصة حقيقية للاستقرار والسلام "
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