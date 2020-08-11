شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يصدر قرارا بتعيين قائد للواء 103 خلفاً للواء القملي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يوم الإثنين الموافق ١٠ أغسطس قرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٠م بشأن تعيين قائدا للواء ١٠٣ .

Advertisements وقضى القرار بتعيين العقيد ركن عبدالقادر علي محمد الجعري قائدا للواء ١٠٣ ويرقى إلى رتبة عميد. ويأتي تعيين الجعري الذي كان يشغل أركان اللواء خلفا للفقيد اللواء علي القملي قائد اللواء السابق الذي توفي قبل عدة أسابيع

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