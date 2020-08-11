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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل واصابة العشرات من المليشيا في مديرية القريشية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل واصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف العربي في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.
وأوضحت مصادر محلية، إن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، اسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يدعى ابوثائر العوسجي، و احراق طقمين في منطقة جوف النقباء.
كما شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة السخار بالمديرية.
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