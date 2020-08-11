شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الثقافة وهيئة الآثار تنعيان رئيس الهيئة السابق مهند السياني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والمتاحف، وفاة رئيس الهيئة العامة للآثار السابق مهند أحمد السياني، الذي وافته المنية في العاصمة صنعاء.



وقالت الوزارة والهيئة في بيان النعي، لقد كان الفقيد مثالا بحتذى به في الإخلاص والنبل ودماثة الأخلاق، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه وكافة موظفي وزارة الثقافة وقطاعاتها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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