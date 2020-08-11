شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغادر مؤتمره فور سماع إطلاق النار بمحيط البيت الأبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي، بعد طلب من أحد معاونيه. Advertisements وغادر ترامب، قاعة مؤتمرات في البيت الأبيض عقب بداية مؤتمره الصحفي بدقائق معدودة، وذلك بسبب إطلاق النار بمحيط البيت الأبيض. وتسبب إطلاق الرصاص خارج البيت الأبيض الذي أسفر عن إصابة شرطي في إنهاء المؤتمر بشكل مفاجئ.

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