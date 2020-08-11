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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة.. مليشيا الحوثي تدعو روسيا للتدخل في اليمن كما فعلت بـ«سوريا»

دعا وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، الأحد، روسيا للقيام بدور فعال في الملف اليمني، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق السلام في اليمن.

وشدد شرف في حوار مع "وكالة سبوتنيك الروسية" على أهمية الوجود الروسي في حل "الأزمة اليمنية" كونها أحد الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ودولة عظمى وقوية.

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ووصف شرف الموقف الروسي في "الأزمة السورية" بالمشرف، ومعتبرا إياه مؤشر ثقة بأن "روسيا متى ما كان لها دور في عملية إحلال السلام في اليمن، بالتأكيد سيتحقق".

وقال شرف إن إعطاء الملف اليمني لروسيا بدلاً من بريطانيا "سيكون مهم جداً في إحداث توازن سياسي أو توازن في المواقف".

وأشار إلى إن جماعة الحوثيين، جزء من المجتمع اليمني ولن يرضيهم أن يحدث شيء بموانئ اليمن أو بشواطئه أو ثروته البحرية، وكذلك محافظة الحديدة"، مضيفاً: وننتظر التوصل إلى نقطة يكون فيها حل" في إشارة إلى خزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسي بالحديدة غربي اليمن.

وكان مجلس الأمن دعا منتصف يوليو الماضي، جماعة الحوثيين إلى "تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير" بشأن أزمة خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو في ميناء راس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.