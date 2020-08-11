شكرا لبحثكم عن خبر بينهم قائد لواء ... مصرع وجرح أكثر من 100 حوثي خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة في اليمن بأن المستشفى العسكري في العاصمة صنعاء استقبل خلال اليومين الماضيين 104 ما بين قتيل وجريح من المسلحين الحوثيين بينهم قائد لواء.

وأوضح المصادر بأن من بين قتلى الميليشيات الحوثية المدعو احمد عبدالودود العنسوت قائد ما يسمى لواء النصر التابع للمليشيات الحوثية في محافظة الجوف.

وتابعت أن المستشفى استقبل 19 قتيلاً و 85 جريحاً نقلوا من جبهات مأرب، الجوف، البيضاء وأن بينهم عدد من القيادات الحوثية الذين تتكتم المليشيات عن اعلان هوياتهم.

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إلى ذلك ذكرت المصادر، بأن عدداً ممن وصفتهم بـ”المغرر بهم” والذين تم إلحاقهم في معسكر قاع ثعيل التابع للمليشيات أصيبوا بفيروس كورونا وبأنه تم إسعافهم إلى مستشفى زايد بالعاصمة صنعاء.

الجدير بالذكر أن الحوثيين يتكتمون عن أعداد الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتهم، مع تقديرات بإصابات تصل إلى الآلاف.

وكان الحوثيون تكبدوا مؤخراً خسائر كبيرة بالترافق مع تصعيد مسلحي الجماعة في جبهات البيضاء وأطراف مأرب وصنعاء وحتى الجوف