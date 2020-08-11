شكرا لبحثكم عن خبر مقاومة ”طارق صالح” تعلن ضبط ”خلية تجسس حوثية” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المقاومة الوطنية القوات الحكومية التي يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، في الساحل الغربي الإثنين، ضبط "خلية تجسس" تتبع مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم قوات "المقاومة الوطنية"، صادق دويد، إن "المقاومة حققت إنجازا أمنيا نوعيا، بتفكيك خلية تجسس زرعتها المليشيا الحوثية الإيرانية، في مدينة المخا (غربي تعز)".
وأضاف في سلسلة تغريدات له على تويتر إن "الخلية كانت تعمل لرصد تحركات ألوية حراس الجمهورية (تتبع قوات المقاومة الوطنية) والقوات المشتركة (مؤلفة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية)، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في مديريات الساحل الغربي".
وأكد المتحدث باسم المقاومة، أنه "تم القبض على مسئول الخلية، واثنين من عناصرها"، دون أن يكشف عن أسمائهم.
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