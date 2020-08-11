شكرا لبحثكم عن خبر فيديو .. ظهور جديد لشيخ السلفيين يحيى الحجوري في استقبال ضيوفه من تعز في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر مقربون وطلاب شيخ السلفيين يحيى بن علي الحجوري مقطع صوتي سجل لليلة الثلاثاء اثناء ترحيبه بضيوفه من محافظة تعز في مأرب .

واكد مصدر مقرب من الشيخ يحيى الحجوري لـ"المشهد اليمني" ان الكلمة القاها الشيخ الحجوري في مجلس الضيافة مع الضيوف من أهل السنة بتعز ليلة الثلاثاء 21 من ذي الحجة 1441 هجرية , بمسجد السنة بقرية العمود _ الجوبة _ من بلاد مراد بمأرب.

وكان قد نفى مصدر مقرب من الشيخ السلفي يحيى الحجوري يوم الاحد الانباء المتداولة عن اصابته بطلق ناري ،إثر محاولة اغتياله في محافظة مأرب , مؤكدا عدم صحتها , وان الشيخ بخير ومستمر في اللقاء الدروس لطلابه بمقر اقامته بمحافظة مأرب .

ويعتبرالشيخ الحجوري من أبرز الشخصيات السلفية، وخلف الشيخ السلفي الراحل مقبل الوادعي في إدارة معهد دار الحديث بدماج ويدير حالياَ دار الحديث بمديرية الجوبة، جنوب غرب مدينة مأرب.