أخبار غير ساره .. أنباء عن تقدم جديد للحوثيين في مأرب ومعارك طاحنة في هذه الاثناء بين الجيش والمليشيات (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت السيول الأخيرة بكارثة انسانية في مختلف المحافظات اليمنية لم تشهد البلاد مثيلا لها. ومن بين كل تلك الكوارث يلجأ الشعب اليمني كعادته إلى السخرية والنكته للخروج من الوضع الكارثي الذي يعيشه على مدى سنوات. وأظهر مقطع فيديو مصور لحظات لعب مجموعة من اليمنيين وسط مياه السيول والتي تحولت إلى وحل لكثرة الطين فيها. وبحسب الفيديو فإن المجموعة لجأت إلى جعل أحد الأماكن الممتلأة بمياه السيل كحلبة مصارعة على طريقة wwe. Advertisements وأظهر الفيديو ممارسة المجموعة للمصارعة وسط مياة السيل الضحلة حيث تحولت ملابسهم كلها إلى طيبن مبتل. ويجدر الاشارة إلى أشكال المجموعة أصبحت مثل شكل الطفل التهامي الذي خرج من أنقاض بيته وقد تغطى جسده كله بالطين.

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