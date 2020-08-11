شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ مشائخ قبائل بكيل يتقدم بمبادرة لإنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا الشيخ صالح محمد بن شاجع، شيخ مشائخ قبائل بكيل، رئيس التحالف الوطني لصنع السلام في اليمن، أطراف الصراع في اليمن العودة إلى رشدهم واستلهام الروح الوطنية الجامعة و رعة اتخاذ الخطوات الجادة لوقف الحرب الدائرة حقناً للدماء.
و ناشد الجميع في بيان صادر عنه اليوم الاثنين بسرعة الذهاب الى مفاوضات وحوار سياسي يحقق السلام وفق رؤية وطنية توافقية شاملة تطوي صفحة ما خلفته و راكمته ستة أعوام من الدمار و القتل و التشريد.
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و أعلن الشيخ بن شاجع استعداد قيادات ملتقى مشائخ و وجهاء اليمن وتكتل قبائل بكيل والتحالف الوطني لصنع السلام في اليمن و كل الشرفاء و الأحزاب والمكونات الوطنية التي تدعو للسلام إلى المشاركة في دعم جهود السلام في اليمن، و مساندة القوى و الشخصيات الوطنية من اجل بلورة الافكار و الرؤى لمبادرة تحقق سلام يمني – يمني شامل يشارك فيه الجميع من صعدة إلى المهرة، و دعمها في مسارها نحو تحقيق السلام. و أكد بن شاجع أن كافه أبناء الشعب يرون أن لا سبيل يوصل للحل إلا بوقف الحرب و الجلوس على طاولة الحوار و التعاطي مع جميع المشاكل و ايجاد الحلول لها من خلال الحوار بالطرق السلمية لتحقيق السلام و الاستقرار المنشود و الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار لشعوب و دول المنطقة.
و اشار إلى أن اليمنيين يتطلعون الى اقامة دولة ديمقراطية تسيرها المؤسسات و يحكمها الدستور و القانون، ما يتطلب اتفاق سياسي يسهم في صياغته جميع الأطراف.
و طالب أطراف الصراع في اليمن القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية و واجبهم تجاه وطنهم، و التداعي لإعلاء مصلحة الوطن بعيداً عن أي توجيهات أو املاءات خارجية، كي يثبتوا للعالم انهم قادرون على صنع السلام و اعادة الاستقرار الى ربوع وطنهم.
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