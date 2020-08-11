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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فضيحة مدوية للسفارة اليمنية بالقاهرة... انشغلوا بالخمور وتركوا العالقين بالمطارات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انصرفت السفارة اليمنية في القاهرة، عن تسيير شؤون العالقين، في جمهورية مصر العربية، بالإفراج الجمركي عن شحنة من الخمور.
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كشفت وثيقة عن تقدم السفارة، عبر الملحق العسكري في السفارة اليمنية في القاهرة، ثابت عبد هيثم علي، بطلب للإفراج عن شحنة خمور مكونة من 45 زجاجة سعة لتر، و60 زجاجة سعة ربع لتر.
ويظهر توقيع المدعو محمد مارم سفير اليمن لدى القاهرة، على ذيل الوثيقة وختم السفارة.
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