شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يتحدث عن حقائق هامة يجب معرفتها عن أسباب إنهيار سد مأرب والعقوبة الإلهية التي دمرت أرض الجنتين اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أن الله سبحانه وتعالى أرسل سيل العرم كآية وعقوبة على أهل مملكة سبأ بعد إعراضهم عن أمره، وهو ماء غزير شديد السرعة، فدمر سد مأرب القديم.

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وأضاف الحوثي في تغريدة له على “تويتر”، أن سيل العرم الذي ذكره الله في كتابه الحكيم بسورة (سبأ – آية 16)، دمر السد ودمر الزراعة في أرض الجنتين من حوله، واستبدل الله أشجارها الغنية بثمارها بأشجار الأراك والأثل وقليل من السدر.

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وأكد أن سيل العرم هو السبب في دمار سد مأرب سابقاً، وليس الفأر كما تحكيه لنا القصص القديمة.

وأشار الحوثي في ختام تغريدته إلى أن قصة الفأر الذي هدم سد مأرب، أتت في مفاخرة بمجلس معاوية للسخرية من يمنيين بذلك المجلس.

يذكر أن سد مأرب للمرة الأولى منذ 34 عاماً، بعد إعادة بناءه في عام 1986، لم يفض إلا في الأيام الماضية عام 2020م جراء الهطول المستمر للأمطار، وتجاوز منسوب المياه بالسد حاجز ٥٥٠ مليون متر مكعب، ومع إستمرار تدفق السيول فاض السد بعد تجاوز المياه لقدرته الإستيعابية وعدم وجود قنوات تصريف لمياه المفيض ما جعل الفيضان من السد يشق طريقه إلى مناطق الروضة والوادي، وتسبب الفيضان المستمر للسد بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وجرف مزارع بأكملها وتدمير أعداد من المنازل وتشريد سكانها ونزوح بعض الأسر إلى مناطق آمنة من الفيضان.