شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف لماذا تأخر محافظ عدن الجديد عن أداء اليمين الدستورية .. و«المفاجأة» في السبب الذي لا يتوقعه أحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة أسباب عدم أداء محافظ عدن الجديد، أحمد حامد لملس، اليمين الدستوري، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أيام من صدور قرار التعيين.



والمفاجأة كما قالت المصادر، ان إجازة العيد هي من تسبب في عدم أداء محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض.

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وأضافت، أن من أسباب عدم أداء لملس اليمين الدستوري أيضا، انتقال أعضاء الوفد الحكومي المفاوض في الرياض إلى العاصمة المصرية القاهرة لقضاء إجازة العيد مع أسرهم، فيما انتقل أعضاء "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى أبوظبي.

وبحسب المصادر فإن من المتوقع عودة اعضاء الحكومة والانتقالي المشاركين في مفاوضات الرياض خلال الايام القليلة القادمة إلى الرياض، على أن يعقب ذلك أداء محافظ عدن لليمين الدستوري.

وطبقا للمصادر، فإنه لا يوجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تعقيدات أو رفض رسمي لتنفيذ الالتزامات الجديدة، مؤكدة أن إجازة عيد الأضحى الطويلة، هي السبب في الجمود الحاصل.

وكانت السعودية قد اعلنت عن آلية تسريع "اتفاق الرياض" ووافقت عليه الشرعية والانتقالي، اعقب ذلك تكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، وتخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية.