شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء "إماراتي" رسمي سافر يتعامل مع جزيرة "سقطرى" كأراضي إماراتية.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة ان السياح الذين يأتون إلى جزيرة “سقطرى” اليمنية لا يتم ختم جوازاتهم بختم دخول الأراضي اليمنية من قبل جوازات مطار سقطرى ، ولا يخضعون للحصول على فيزة يمنية مسبقاً وفقاً للقانون. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed أول إجراء “إماراتي” رسمي سافر يتعامل

واشارت المصادر الى أنه يتم الأكتفاء بتاشيرة دخول ابوظبي وهو ما يعني أن الإمارات باتت تتعامل مع جزيرة سقطرى وكأنها أراض إماراتية.

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