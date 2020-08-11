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أول إجراء "إماراتي" رسمي سافر يتعامل مع جزيرة "سقطرى" كأراضي إماراتية.. تعرف عليه

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة ان السياح الذين يأتون إلى جزيرة “سقطرى” اليمنية لا يتم ختم جوازاتهم بختم دخول الأراضي اليمنية من قبل جوازات مطار سقطرى ، ولا يخضعون للحصول على فيزة يمنية مسبقاً وفقاً للقانون.

 

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أول إجراء “إماراتي” رسمي سافر يتعامل


واشارت المصادر الى أنه يتم الأكتفاء بتاشيرة دخول ابوظبي وهو ما يعني أن الإمارات باتت تتعامل مع جزيرة سقطرى وكأنها أراض إماراتية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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