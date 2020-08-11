شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صدور قرار جمهوري جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية يوم الإثنين الموافق ١٠ أغسطس قرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٠م بشأن تعيين قائدا للواء ١٠٣ . وقضى القرار بتعيين العقيد ركن عبدالقادر علي محمد الجعري قائدا للواء ١٠٣ ويرقى إلى رتبة عميد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ويأتي تعيين الجعري الذي كان يشغل أركان اللواء خلفا للفقيد اللواء علي القملي قائد اللواء السابق الذي توفي قبل عدة أسابيع .

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