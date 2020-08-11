شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يمتدح الشعب اليمني ويشيد بقوته ويصفه بهذه الأوصاف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أبدى السفير الأمريكي السابق لدى اليمن ، جيرالد فيرستاين ، اندهاشه من قوة الشعب اليمني وصلابته في كل مواقف الحياة .
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وعلق ، فيرستاين، على حسابه في تويتر على فيديو يعود لمواطنيين يمنيين يمضغون القات في قاعة أعراس والماء يجري من تحتهم قوله : “بأن المواطن اليمني لا يقهر”.
وأضاف أن اليمن قد يبدوا فاشلا لكن شعبه لا يقهر ولن يقهر .
السفير الأمريكي يمتدح الشعب اليمني
تأتي تغريدة السفير الأمريكي فيرستاين عن الشعب اليمني ، بعد مرور مايقارب ستة اعوام من انطلاق عاصفة الحزم التي حضيت بكامل الدعم اللوجستي من قبل الولايات المتحدة ، ورغم ذلك وصفها مراقبون بأنها فشلت في تحقيق اهدافها رغم مباركة ودعم دول كبرى من ضمنها واشنطن.
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