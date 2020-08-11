شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أردني ينصح الملك بعدم "رمي أذنه" لـ ابن زايد.. وهذا ما قاله عن ضغط الرياض وأبوظبي على عاهل الأردن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرجع النائب الدكتور عبدالله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان الأردني، تغير موقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الإمارات.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

واتهم “العكايلة” في حوار خاص له مع موقع “عربي بوست” أبوظبي بأنها حاولت الضغط على الأردن بأن يقف موقفاً سلبياً من الجماعة وأن يمارس عليها التضييق عليها ويسعى لتصفيتها ووصفها بالحركة الإرهابية.



واعتبر النائب الأردني البارز أن سياسات هجوم الجومة على النقابات في الأردن تأتي في طليعة السياسات التي تريدها الإمارات في تضييقها على جماعة الإخوان ظناً منهم أنّ نقابة المعلمين تدار من قبل الجماعة.

وقال: “هو ظن خاطئ وعدد الأعضاء التابعين للجماعة في مجلس النقابة ثلاثة من بين 13 عضواً”.

وتابع “العكايلة”: “العاهل الأردني مستقل بقراره ويعرف مصلحة الأردن ومصلحة شعبه ويعرف وزن الجماعة ودورها الايجابي السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في الدولة الأردنية منذ نشأتها، فقد واكب نشوء الجماعة استقلال المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1946 ولم ير منها إلا مواقف البطولة الوطنية والدفاع عن أمن المملكة”