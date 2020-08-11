شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: الرئيس صالح يقود طابور العرض العسكري في بداية دخوله الجيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون صورة نادرة للرئيس الراحل صالح في وسائل التواصل الاجتماعي وهو جندي في طابور الصباح وهو يرتدي البزة العسكرية

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وبعد تداولها شكت عائلة صالح تسريب صور تذكارية خاصة وبيع بعضها لوكالات عالمية وخاصة تلك التي تجمع صالح بالزعماء العرب والأجانب والتي لم يسبق لها أن نشرت من قبل ، وقالت اسرته أن جماعة الحوثي تقف وراءذلك و لم تكتف بنهب محتويات قصور صالح وأملاكه ومقتنياته الثمينة ، بل وصل بها الحقد والدناءة حتى إلى سرقة ألبومات الصور الأسرية الخاصة وتسريب بعضها لمواقع التواصل الاجتماعي وبيع بعضها الآخر .

مؤكدة أن المليشيات لازالت تبسط يدها على كنز ثمين من الصور المهمة التي كان صالح ينوي نشر بعضها في كتابه الذي كان بصدد تأليفه والذي كان سيتناول كل حياته ، وكذا محطات حياته النضالية والوطنية .