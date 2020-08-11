شكرا لبحثكم عن خبر عصابة تختطف زوجة مغترب يمني في السعودية بعد استلامها حوالة من محل صرافه بصنعاء وتقتلها بطريقة بشعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء،الإثنين، أن عصابة اختطفت زوجة مغترب يمني في السعودية بعد استلامها حوالة من محل صرافه بصنعاء وقتلتها بطريقة بشعة.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الفتاة العشرينية تنتمي لاحدى الاسر التي نزحت من الحديدة الى العاصمة صنعاء؛ و التي تسكن في حي القاع وسط العاصمة، وخرجت ليل أمس الأول من منزلها، لاستلام حوالة مرسلة من زوجها رفقة ابن اختها البالغ من العمر 14 عاما .. حيث استقلا أحد سيارات الأجرة وطلبا منه توصيلهما الى أقرب فرع لشبكة النجم للصرافة.

وبينت المصادر أنه وخلال الطريق اتصلت بها اختها تسألها اين ذهبت فاجابتها انا ذاهبة لأستلام الحوالة من النجم للصرافة وهي مبلغ وقدره 20 الف ريال سعودي، كمصاريف مرسلة من زوجها المغترب في السعودية، تمهيدا لتجهيز نفسها للسفر و إكمال معاملة سفرها .. ولما سمعها سائق التاكسي قال لها صراف النجم هذا بيصرف عمله قديمة وممزقه وسوف أخذك للفرع الثاني بيصرف أوراق نظيفة بشارع الأربعين؛ ولأن الفتاة ليست من صنعاء صدقته رغم أنها لا تعرف اين هذا الفرع .. وأثناء الطريق قام سائق التاكسي بمراسلة عصابة سرق يعمل لصالحهم، وطلب منهم ملاقاته أمام الصراف وبالفعل حضروا بالدراجات النارية.

وأضافت المصادر: وعندما وصلت الفتاة محل الصرافة قال ابن اختها أنه يريد يشتري سندويتش من البوفية، فقام سائق التاكسي ووصف له بوفيه بعيدة من الصراف في حين قامت الفتاة بدخول المحل لإستلام الحوالة، ولما عادت الفتاة ركبت التاكسي، لكي تنتظر عودة ابن اختها من البوفيه .. واثناء ذلك قام المجرمون بالركوب مع صاحبهم على نفس التاكسي وهربوا بالفتاة إلى شارع الاربعين وهناك اطلقو عليها 7 رصاصات قاتلة، ثم اخذوا الفلوس وقاموا برمي جثتها بالشارع ولاذوا بالفرار.

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وتابعت المصادر: عاد الولد من البوفيه يبحث عن الفتاة ولم يجدها واجهش بالبكاء وحاول يتصل بها لكنها لا تجيب؛ فإتصل بأمه التي بدورها حاولت الاتصال باختها لكنها لم تجبها؛ وحينها تم إبلاغ الأمن لتبدأ رحلة البحث عن الفتاة والتاكسي، والتي استمرت حتى وقت العصر وأثناء مرور امرأة كبيرة في السن في شارع الاربعين رأت الفتاة غارقة في دمائها فاقتربت منها واثناء ذلك سمعت صوت هاتف الفتاة يرن وكانت المتصلة أخت الضحية فأجابت على الاتصال واخبرت الاخت عن حال الفتاة وأنها غارقة في دمائها ميته، لتقوم اختها بالاتصال بالأمن الذين حضروا على الفور وباشروا البحث والتحري عن الجناة.

ونوهت المصادر بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من معرفة الجناة والقبض علي أحد أفراد العصابة، فيما لا يزال البحث جاري عن البقية.

جدير بالذكر أن الفتاة تزوجت مؤخرا من مواطن يمني مغترب في السعودية والذي عاد إلى الغربة رغم انه لم يكتمل الشهر على زواجهما.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.