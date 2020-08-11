شكرا لبحثكم عن خبر مقتل عريس إثر إطلاق نار اثناء زفافه وضبط القاتل في محافظة اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحول احد الاعراس في محافظة اب من فرح الى ترح وحزن حيث قام شاب يدعى هارون المحمودي يبلغ من العمر عشرون عاما بقتل العريس عمران العاطفي 16 عاماً اثناء مشاركته فرحته باطلاق الرصاص .

و ضبط أمن مديرية السبرة في محافظة إب المتهم المحمودي بالقاء القبض عليه موضحا ان المتهم قام بإطلاق النار من سلاح نوع آلي أثناء عرس المجني عليه وإصابته بعدة طلقات نارية ما أدى إلى وفاته على الفور.

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وقد أحيل المتهم للإجراءات القانونية.

وتشهد كثير من مناطق اليمن في حفلات الزفاف اطلاقا للنار وهو ماتسبب في عشرات الوفيات دونما ايجاد قانون للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة .