شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد يحذر من منخفض جوي جديد سيضرب هذه المحافظات ابتداء من الغد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من المتوقع أن تدخل الأجواء اليمنية، غدا الثلاثاء، منخفضاً جوياً مصحوباً برياح وعواصف رعدية في المحافظات الشرقية.

وتوقع مصدر فلكي في الأرصاد الجوية ، بأن محافظتي المهرة وحضرموت، ستتضرر بالمنخفض، إضافة إلى صحراء الربع الخالي وأجزاء واسعة من البلاد.

وبحسب المصدر ، فإنه من المتوقع أن يتبعه منخفض أخر مطلع الأسبوع المقبل، يشتد تأثيره على اليمن من تاريخ 17 أغسطس الجاري.

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وتشير المؤشرات المناخية إلى استمرار موجة الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية والشرقية من المهرة وحتى أبين والبيضاء، وكذا محافظات المرتفعات الغربية، ستتأثر بأمطار غزيرة نهاية الأسبوع الجاري.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت معظم المحافظات اليمنية أمطارا غزيرة وتدفقا للسيول، أسفرت عن أضرار كبيرة في الارواح والممتلكات.