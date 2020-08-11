 اربعة تطبيقات اذا كانت موجودة على هاتفك قم بحذفها سريعا قبل أن تدمر حياتك ... (شاهد هذا الفيديو الخطير والمرعب)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح تطبيق واتسآب في الوقت الحالي أشهر التطبيقات وأكثرها استخدامًا على الهواتف الذكية، حيث يقوم الجميع باستخدامه للتواصل مع الأصدقاء والأهل من خلال تبادل الرسائل والصور والملفات والبيانات المهمة، ولم يقتصر الأمر على هذه الفئات فقط بل تخطى كذلك إلى الموظفين في المصالح الحكومية والشركات الكبيرة، لذلك فهو هدف للمخترقين والمتسللين في محاولة منهم للحصول على مستندات مهمة أو معلومات شخصية تخص الضحية، تمكنهم من ابتزازه بها والحصول على أموال منهم مقابل إعادته لهم ومسحها من على جهازهم وفي إطار ذلك يجب عليك الحذر وحماية نفسك.

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4 تطبيقات تهدد خصوصية واتسآب هذه التطبيقات يمكن أن يقوم أحدهم بوضعها لك على هاتفك، وقد يكون أحد المقربين إليك في محاولة منه لمعرفة بعض خصوصياتك أو قد يرسلها لك أحد جهات إتصالك على أنه تطبيق مهم للهاتف، ولكنها في الحقيقة هي تمثل كارثة يجب الحذر منها، وأولها هو تطبيق Mspy إنه الأفضل في هذا المجال وتستخدمه بعض الشركات مع موظفيها لمراقبة نشاطهم على Whatsapp، فهو يقوم بالتجسس على جميع الرسائل النصية أو الصوتية أو ملفات الفيديو المُرسلة إليك أو منك، خلال الدردشة ويحتفظ بنسخ منها حتى إذا قمت بحذفها لاحقًا.