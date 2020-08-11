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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:عيدروس الزبيدي يتلقى ضربة ساحقة قبل تشكيل الحكومة اليمنية..وبيان رسمي سيحرم الانتقالي من 4 وزارات منحت له في اتفاقية الرياض

2020/08/11 الساعة 04:49 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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