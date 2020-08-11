تسجيل 104 خروقات لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 104 خروقات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق طائرتين حربيتين وسبع طائرات تجسسية في الجاح والتحيتا والجبلية وحيس. وأشار المصدر إلى تسجيل 19 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و71 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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