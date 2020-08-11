شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن.. تطورات طارئة في مقتل زوجة مغترب بالسعودية بعد خروجها من محل للصرافة بصنعاء ..اعتقال احد القتلة..وشاهد عيان يسرع بسقوط " سائق التاكسي " المجرم !(حصري) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن.. تطورات طارئة في مقتل زوجة مغترب بالسعودية بعد خروجها من محل للصرافة بصنعاء ..اعتقال احد القتلة..وشاهد عيان يسرع بسقوط " سائق التاكسي " المجرم !(حصري)

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن.. تطورات طارئة في مقتل زوجة مغترب بالسعودية بعد خروجها من محل للصرافة بصنعاء ..اعتقال احد القتلة..وشاهد عيان يسرع بسقوط " سائق التاكسي " المجرم !(حصري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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