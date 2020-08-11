صنعاء: السيول تودي بحياة امرأتين وطفلة وانهيار أحد المنازل
صنعاء: يمن شباب نت
الثلاثاء, 11 أغسطس, 2020 - 02:31 صباحاً
توفيت امرأتان وطفلة أمس الإثنين، جراء سيول وأمطار غزيرة في مديريات محافظة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية
وقالت مصادر محلية "أن أمطارا غزيرة تسببت بانهيار أحد المنازل، في منطقة مناخة (غرب صنعاء)، ما تسبب بوفاة امرأتين".
كما غرقت طفلة في الـ13 من عمرها، في أحد الحواجز المائية، بمديرية الطيال، شرقي صنعاء.
وخلال الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم، جراء سيول ضربت عدد من، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بعضها لنازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.
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