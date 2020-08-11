شكرا لبحثكم عن خبر تنفيذ الجانب العسكري لاتفاق الرياض.. لجنة عسكرية سعودية ستبدأ مهامها في عدن لتنفيذ هذه الخطوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر حكومية وإعلامية، أن لجنة عسكرية سعودية ستبدأ الأيام القادمة عملية الإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت المصادر أن اللجنة السعودية ستشرف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من عدن إلى معسكرات خارج المدينة بمحافظتي لحج والضالع، وستؤول مهمة تأمين عدن إلى إدارة الأمن فقط ومدير الشرطة الجديد، أحمد الحامدي.

وبحسب المصادر فإن اللجنة السعودية ستقوم بفصل القوات بجبهة أبين، وانسحاب القوات العسكرية إلى مواقعها الأساسية.

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وتنص الآلية الجديدة التي أعلنت عنها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً، وإشراف السعودية على انسحاب باقي القوات من المدن، ثم الانتقال إلى الملف الاقتصادي، الذي سيتم بموجبه تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحافظ للمصرف المركزي.

وكانت السعودية قد أعلنت في 29 يوليو الفائت، عن آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وعقب إعلان الآلية، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي "المدعوم إماراتيا"، تراجعه عن قرار "الادارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية، وأصدر الرئيس هادي قرارين بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة.