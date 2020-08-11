صعدة تحيي الذكرى الثانية لمجزرة العدوان بحق طلاب ضحيان وتندد بقرار الأمم المتحدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

في الذكرى الثانية لمجزرة العدوان بحق أطفال حافلة ضحيان، أقام أبناء مديرية ضحيان في مديرية مجز بمحافظة صعدة، امس الاثنين، وقفة إحتجاجية تنديداً بشطب الأمم المتحدة لقتلة طلاب ضحيان من قائمة العار.

وخلال الوقفة التي اقيمت في مسرح الجريمة بمشاركة وكيل محافظة صعدة لشؤون الثقافة والإعلام يحيى الحمران ندد آهالي وأبناء ضحيان بالجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان بحق أبناءهم .

وأكد الحمران أن هذه الجرائم تكشف سوءة النظام العالمي كما أنها توضح وضوحا جليا مدى تواطئ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مع أمريكا وإسرائيل ودول التحالف الذين أقدموا على هذه الجريمة المروعة والبشعة والنكراء.

وكان تحالف العدوان استهدف في التاسع من أغسطس 2018م حافلة للطلاب بسوق ضحيان بقنبلة ذكية نوع (mk82) من تصنيع شركة جيزال ديناميكس الأمريكية لمنظومة سلاح القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية.

واقعة استهداف حافلة للطلاب بسوق ضحيان كانت نتائجها كما يلي :

– أداة الجريمة: قنبلة ذكية نوع (mk82) وتحمل رقم 94271assy147214.

– الشركة المصنعة: شركة جيزال ديناميكس الأمريكية من منظومة سلاح القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية من سلسلة مارك 80 طراز (mk82 ) .. تم إطلاقها من طائرة تابعة لتحالف دول العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية.

الضحايا:

عدد (112) شخصا ما بين شهيد وجريح منهم عدد 74 طفلا، منهم 42 شهيدا، بينهم 34 طفلا، بينما بلغ عدد الجرحى 70 جريحا منهم حوالي 40 طفلا.

– الأضرار المادية:

ـ إتلاف كلي لحافلة الطلاب .

– أضرار بالغة في عدد من المحالات التجارية والمطاعم والمباني في السوق المجاورة للحافلة.

– تضرر وتلف عدد من الممتلكات الخاصة بالمواطنين “بضائع، وسائل نقل وغيرها”.

– الجاني:

تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والدول الداعمة والمساندة له ” أمريكا + بريطانيا + إسرائيل “.