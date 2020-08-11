شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر المواطنين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر المواطنين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مركز الأرصاد الجوية اليوم الاثنين هطول مزيدٍ من الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال مركز الأرصاد الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في نشرته الجوية، إن الأمطار ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً. توقعات باستمرار الامطار في اليمن خلال الايام القادمة الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة ويحذر المواطنين الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية وأشار المركز إلى احتمال امتداد الامطار على أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ويرافقها رياح شديدة السرعة مثيرة للأتربة والرمال. ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية لضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم. كما دعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية جراء الاتربة والضباب خاصة في الطرقات و المنعطفات الجبلية. وحذر المركز ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية. مركز الأرصاد الجوية اليوم الاثنين هطول مزيدٍ من الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال مركز الأرصاد الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في نشرته الجوية، إن الأمطار ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً. توقعات باستمرار الامطار في اليمن خلال الايام القادمة الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة ويحذر المواطنين الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية وأشار المركز إلى احتمال امتداد الامطار على أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ويرافقها رياح شديدة السرعة مثيرة للأتربة والرمال. ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية لضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم. كما دعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية جراء الاتربة والضباب خاصة في الطرقات و المنعطفات الجبلية. وحذر المركز ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر المواطنين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.